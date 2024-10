Madonna del Rosario. Festa grande ieri a Pozzallo

Il rito è tornato a ripetersi. La città ha abbracciato la propria Patrona. Ieri sera Pozzallo ha vissuto un grande momento di festa in occasione della celebrazione della Madonna del Rosario. Ma già l’intera giornata era stata caratterizzata da iniziative solenni che hanno reso più significativo l’abbraccio della comunità pozzallese alla Vergine. A cominciare, in mattinata, dalla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della Diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, che aveva officiato il rito di ordinazione diaconale di fra’ Rosario Giunta. Un momento speciale partecipato dall’intera città. Nel pomeriggio, poi, da palazzo di Città, era stato avviato il corteo delle autorità civili e militari con la partecipazione dei sodalizi sino ad arrivare in chiesa Madre. Subito dopo, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco a cui è seguito il rito della consegna delle “chiavi” con la partecipazione del sindaco, Roberto Ammatuna, e l’atto di consacrazione della città alla Patrona. Subito dopo l’attesa uscita del simulacro della Madonna del Rosario che ha dato il via alla processione che, come sempre, ha coinvolto le principali vie di Pozzallo. In piazza Municipio, inoltre, si è tenuto lo spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta Fuochi Chiarenza di Belpasso.

La festa si è conclusa con la tradizionale “corsa” lungo la via Vito Giardina e piazza San Pietro, dove si è tenuto l’omaggio pirotecnico alla santa patrona curato sempre dall’industria pirotecnica Fuochi di Chiarenza a cui ha fatto seguito il rientro in chiesa e la reposizione del simulacro nella nicchia che lo ospita tutto l’anno.

A sostenere la celebrazione Confcommercio sezionale con il presidente Gianluca Manenti che esprime soddisfazione “per la riuscita di un momento tradizionale della nostra città che merita di essere esaltato e valorizzato al di là dei confini cittadini per la valenza che lo stesso riesce ad esprimere”. Domenica 13 ottobre, intanto, al termine della celebrazione eucaristica programmata per le 19, ci sarà l’estrazione dei premi del sorteggio.

