Muore Ifigenia Martínez, avanguardia della sinistra messicana

(gr) Pioniera della sinistra messicana, è morta a 94 anni Ifigenia Martinez, ricordata su X dalla neo presidente messicana Claudia Sheinbaum “Oggi è un giorno trieste per il Messico. Il 2 giugno ho votato per Ifigenia Martínez, una donna di coerenza e convinzioni. Il 1° ottobre ho ricevuto la fascia presidenziale dalle sue mani. Oggi ci ha lasciato. Mando alla sua famiglia, tutto il mio amore e la mia solidarietà. Addio cara maestra Ifigenia”. Gli fa eco su X, Riccardo Monreal, del Partito di San Lazaro. “Con profonda tristezza comunico la morte della presidente della Camera dei Deputati. Possa una donna così straordinaria riposare in pace”.

Chi era Ifigenia Martinez

Nata il 16 giugno 1930, è stata uno dei combattenti emblematici della sinistra messicana, fondatrice del partito Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), che ha vinto la presidenza del paese con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e di recente con Claudia Sheinbaum (2024-2030). La deputata aveva conseguito un dottorato in Economia presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) ed è stata la prima messicana a ottenere un master in Economia all’Università di Harvard. È stata anche una delle prime economiste a condurre studi sulla disuguaglianza economica e sociale in Messico. La Martínez, nella sua lotta per la democratizzazione del Messico, è stata uno dei leader della cosiddetta “corrente democratica” guidata dall’ex candidato presidenziale Cuauhtémoc Cárdenas nel 1988, e in seguito ha dato il via alla creazione del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD). La sua ultima apparizione pubblica è avvenuta martedì scorso, quando ha posto la fascia presidenziale alla presidente Claudia Sheinbaum, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Camera dei deputati.

