Nicolò Francoforte è l’ultimo grande acquisto del Modica Calcio

Tempo di presentazioni per il Modica Calcio che, grazie agli sforzi di Mattia Pitino e Danilo Radenza e al lavoro del Direttore Generale Marcello Pitino, chiude il colpo Nicolò Francofonte per il centrocampo. Un ennesimo sforzo da parte della società per regalare a tutta la città una squadra competitiva.

Il classe 2001, nato a Palermo, è cresciuto nelle giovanili di Juventus e Sampdoria, passando al professionismo con le maglie di Gelbison e Gubbio, quindi, nell’ultimo anno ha indossato le maglie di Sancataldese e Notaresco.

Qualità e carattere per un ragazzo giovane che si unisce ai colori rossoblu, elemento che dimostra la voglia di questa società di essere protagonista in positivo in questa Eccellenza.

