Pozzallo. Ennesimo incidente in via Torino. Si corra ai ripari

Un incidente nella tarda mattinata ha visto protagonista due automobiliste. Una svista da parte di una delle due guidatrici ha fatto sì che l’impatto fosse pauroso ma, fortunatamente, senza conseguenze. L’impatto si è verificato in via Torino, teatro, qualche giorno fa, di un altro impatto che ha riguardato una persona incidentata e finita in un secondo momento all’ospedale di Modica. Le due automobili sono una Citroen e una Peugeot.

Si tratta dell’ennesimo sinistro che ha caratterizzato la città negli ultimi giorni, evidenziando un’emergenza legata alla sicurezza stradale. L’aumento degli incidenti che coinvolgono mezzi e pedoni a Pozzallo sta destando particolare preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Si discute, infatti, della necessità di maggiori misure di sicurezza, come la revisione della segnaletica stradale e l’incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

