Workshop Internazionale QuaSIT- 5 giorni di studio sulle Tecnologie Quantistiche

Si è svolto a Modica dall’ 8 al 13 Settembre 2024, presso la sede della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi il Workshop “Quantum Science Innovation and Technology” (QuaSIT). L’evento, organizzato dall’Università di Catania, dal National Quantum Science and Technology Institute (Istituto nazionale scienze e tecnologie quantistiche) e dalla Fondazione Grimaldi, ha fornito un’importante opportunità di confronto e networking tra università, enti di ricerca e imprese operanti nel settore delle tecnolo-gie quantistiche. Alcuni dei migliori ricercatori a livello internazionale, hanno discusso per 5 giorni a Palazzo Grimaldi delle più importanti questioni scientifiche e delle sfide legate alle tecnologie quantistiche, nonché sul ruolo strategico che queste tecno-logie avranno per lo sviluppo socio-economico dell’Italia e, in particolare, della Sici-lia. I lavori sono stati animati da oltre 50 giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo (Columbia, Messico, Germania, India, Iran , Sud Africa e Inghilterra ) e pro-fessionisti del settore produttivo, con l’obiettivo di favorire il networking e indivi-duare linee di ricerca di interesse comune per grandi imprese e PMI. Molto successo ha avuto la “Public Lecture” del Prof. Francesco Cataliotti (Ordinario di Fisica della materia dell’Università di Firenze – Dir. Dell’Istituto nazionale di Ottica del Consi-glio Nazionale delle Ricerche) il quale si è soffermato sulle Tecnologie Quantistiche (TQ), che preconizzate alla fine del XX secolo, usano i sorprendenti fenomeni della fisica quantistica per costruire i paradigmi funzionali delle future “macchine quanti-stiche”. L’iniziativa ha fatto seguito al Mayorana Schoo&Workshop che dal 4 al 15 Luglio nel 2023 aveva visto a Modica riuniti oltre 60 scienziati di tutto il mondo per il congresso di fisica nucleare organizzato dall’Università di Catania, dall’Istituto Na-zionale di Fisica Nucleare e dalla Fondazione Grimaldi, così consolidando il rappor-to di collaborazione e di sinergia che lega la Facoltà di Fisica di Catania e la Fonda-zione Giovan Pietro Grimaldi come ha sottolineato nel suo affettuoso saluto il Magni-fico Rettore Prof. Francesco Priolo, rivolgendosi al Presidente della fondazione Avv. Salvatore Campanella, ai componenti del Consiglio di Amministrazione Avv.to Giu-lio Ottaviano e Prof.ssa Maria Grazia Grimaldi e al referente per i progetti , le attività e le iniziative del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania da realizzare con la Fondazione Grimaldi, cav. avv. Filippo Pasqualetto.



