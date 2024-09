Postamat di Scoglitti. “Prevista la sostituzione dello sportello elettronico”

La consigliera comunale Agata Iaquez, del Movimento Punto a Capo, interviene sull’annoso problema relativo al Postamat di Scoglitti. Proprio in questi giorni Poste Italiane ha risposto a una PEC inoltrata dalla consigliera la quale chiedeva lumi e interventi. L’azienda ha risposto che è in previsione la prossima sostituzione dello sportello elettronico presente nella borgata marinara.

“Abbiamo usato – spiega la consigliera – i mezzi istituzionali per chiedere all’azienda – che offre un essenziale servizio pubblico – un intervento volto ad alleviare i disagi dei residenti e dei villeggianti che hanno vissuto un’estate di passione a causa dei tempi estremamente lunghi per prelievi di denaro e altre operazioni”.

“Oggi Poste Italiane ci ha risposto e ha confermato che questo modello di sportello elettronico è in corso di sostituzione in tutti gli uffici isolani in cui è presente. Quindi attendiamo una prossima sostituzione del Postamat per consentire finalmente operazioni rapide. Avevo preso parte, con il Movimento Punto a Capo, al sit in e alla raccolta firme meritoriamente portata avanti dalla associazione la Voce di Scoglitti. Adesso, nell’ottica di una piena collaborazione per il bene comune, auspichiamo che il nuovo Postamat giunga in tempi celeri poiché la comunità di Scoglitti ha tutto il diritto di fruire di servizi efficienti”

