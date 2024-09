Un terribile incidente stradale ha causato la morte di un giovane

Un fuoristrada con due giovani a bordo finisce in un precipizio, causando la morte di uno dei due giovani. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, che però non è servito a salvare la vita al giovane. La vittima, della quale non si conoscono ancora le generalità, è deceduta sul colpo a causa del violento impatto. L’altro giovane rimasto gravemente ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Sul posto oltre all’ intervento immediato dei soccorsi, le ambulanze del 118, i carabinieri della locale stazione, e i vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero per facilitare le operazioni di recupero in una zona impervia di Alcara Li Fusi nel messinese, in cui hanno lavorato intensamente per estrarre i giovani dalle lamiere del fuoristrada. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

