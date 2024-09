Expo Divinazione 24. Il Ministro Musumeci in visita degusta Pane e cioccolato di Modica

La preparazione del cioccolato di Modica e la sua degustazione al centro della terza giornata del Consorzio in Expo Divinazione 24. All’interno del CHOCOLAB sono stati impiegati oltre 10 kg di pasta amara Callebaut e altrettanti di zucchero di Italia Zuccheri per realizzare complessivamente 20 kg di cioccolato offerti ai visitatori. Offerta ieri pomeriggio anche una dolce merenda, tipica dei bambini del passato: fette di Pane Fratantonio e barrette di cioccolato dell’Azienda Dolci Peluso. Apprezzate dai visitatori anche le varianti con cioccolato di Modica ancora liquido spalmato sulle fette di pane e grissini Fratantonio intinti nel cioccolato e ricoperti di granella di nocciole dell’Etna. Una vera golosità apprezzata anche dal Ministro Musumeci, in visita al nostro Laboratorio permanente, il quale ha dichiarato – “Tutto parla siciliano. Prodotti a km 0: è il miracolo della nostra agricoltura. Produciamo qualità ed emozioni Noi dobbiamo faticare in Europa per farci spazio perché la concorrenza è sleale ma è una sfida da affrontare.”.

Lo staff della scuola dell’Alberghiero di Modica, diretto dai Professori Vincenzo Roccasalva e Giovanni Spadaro e composto da 6 studenti (2 cucina, 2 di sala e 2 di accoglienza), continua egregiamente a soddisfare l’aspettativa di centinaia di visitatori ai quali è stato offerto cioccolato di Modica appena prodotto, aromatizzato al sale di Trapani, al pistacchio di Raffadali DOP, alla cannella e alla vaniglia.

Durante la giornata non è mancato l’intervento del cioccolatiere. Ieri è stata la volta di Ottavio Aprile in rappresentanza dell’Azienda consortile Spadaro che si è cimentato nella fattura a bagno maria del cioccolato di Modica, seguendo le prescrizioni del disciplinare di produzione e fornendo ai visitatori presenti tutte le necessarie indicazioni produttive che connotano il cioccolato di Modica IGP , spiegando ogni fase dallo scioglimento della massa di cacao Callebaut, all’inserimento dello zucchero di Italia Zuccheri, alla formatura, battitura e sformatura delle formelle fino alla degustazione del cioccolato offerto ai presenti.

Importante momento la tavola rotonda su “I prodotti dell’agroalimentare dalla terra alla tavola” organizzata da RENAIA a cui ha relazionato tra gli altri, il Direttore del Consorzio, Nino Scivoletto proponendo l’istituzione di un tavolo regionale per la definizione di un modello di promozione delle eccellenze siciliane, attraverso il coinvolgimento degli Istituti Alberghieri, a pieno titolo ambasciatori della gastronomia siciliana, alla vigilia del 2025 anno che vedrà la Sicilia Regione Gastronomica Europea. “Il Consorzio da oltre 10 anni ha creato un rapporto di collaborazione con l’Alberghiero Principi Grimaldi di Modica grazie al quale sono proprio gli studenti dell’Alberghiero a gestire il Laboratorio Permanente a Palzzo Vermexio”.

Ha riscosso interesse da parte di visitatori stranieri la mostra Archivistica che narra la storia del cioccolato di Modica, tratta dalle Carte dei Grimaldi. Grazie ad un QRcode hanno potuto leggere le informazioni in lingua inglese. Tante le persone che si sono soffermate nell’area dedicata al Poligrafico e Zecca dello Stato per descrivere il valore del Passaporto digitale.

Inoltre, di grande efficacia per la promozione del territorio Ibleo e delle sue eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, il maxischermo messo a disposizione dal Libero Consorzio di Ragusa, che trasmette meravigliosi video dedicati.

