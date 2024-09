Ragusa. “Arkè – Un dentista per Amico”

Mercoledì 2 ottobre, alle 17, presso la Sala AVIS, in via Vittorio Emanuele Orlando a Ragusa, si terrà l’incontro “Arkè – Un dentista per Amico” nel corso del quale sarà presentato il protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Ragusa e l’Associazione Arké e illustrate le attività che si andranno a svolgere.

Arké è un’associazione che aiuta i minori in gravi condizioni di disagio sociale ed economico offrendo cure dentistiche gratuite e programmi di prevenzione.

L’incontro, aperto alla cittadinanza è dedicato, in modo particolare, a coloro che lavorano e si occupano di minori in difficoltà (educatrici e educatori delle strutture per minori, referenti alla salute degli Istituti Scolastici) e a coloro che possono intervenire per proporre interventi di prevenzione e di cura (dentisti, odontoiatri, igienisti).

La salute orale è parte integrante del benessere generale e dello sviluppo sociale e di relazione per questo Arké offre a minori in difficoltà l’opportunità di avere visite di controllo e cure dentistiche gratuite.

