Monterosso Almo. Domenica presentazione ufficiale dell’associazione artistico – culturale ARTEA

Domani sera, domenica 22 settembre, in piazza Sant’Antonio , con inizio alle 21, si svolgerà la festa di presentazione ufficiale della associazione artistico culturale ARTEA. Tanta musica ed intrattenimento con il grande artista monterossano Andrea Barone. Sarà presente anche il missionario padre Amato che interverrà per dare un saluto a tutto il pubblico intervenuto. L’Artea è una associazione di giovani e meno giovani composta da 15 soci fondatori, gli stessi che hanno ideato il Carnevale estivo 2024 nel borgo Monterosso, che si prefigge tra l’altro di promuovere eventi culturali e sportivi , creare una radio locale per realizzare e divulgare interessanti programmi radiofonici . E’ in programma anche la creazione di una scuola di teatro, di musica e di ballo in quanto sono presenti nello staff tutte le figure professionali . “Bisognerà spaziare a 360 gradi per tutto ciò che riguarda l’arte ( ecco perché il nome ARTEA) – afferma Andrea Barone- coinvolgendo tanti giovani e non solo affinché questo paese reagisca in maniera forte per uscire da questa area spenta e sopita in cui vive”. Questa nuova associazione artistico/culturale farà sicuramente da traino a tante iniziative e manifestazioni per rilanciare in maniera chiara, forte e decisa il turismo e di conseguenza l’economia della cittadina di Monterosso uno dei borghi più belli d’Italia. Nella foto un gruppo in maschera del carnevale estivo 2024 monterossano con il primo a sinistra l’artista Andrea Barone.

