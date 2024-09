Da fine ottobre attiva la tratta aerea “Cuneo-Comiso”

Non solo Trapani e Palermo (quest’ultima con Ryanair), ma anche Comiso: l’aeroporto di Cuneo, il “Levaldigi”, avrà da fine ottobre ben tre tratte per la Sicilia, gestite entrambe dalla compagnia Aeroitalia.

L’annuncio è arrivato con una nota pubblicata sui canali social della compagnia. Sono in vendita da oggi, fa sapere Aeroitalia, i nuovi collegamenti per la stagione invernale, appunto da fine ottobre a fine marzo. Tra questi ci sono appunto i voli Cuneo-Trapani (due a settimana, da dicembre) e Cuneo-Comiso (stessa frequenza).

“Con l’aggiunta di queste nuove destinazioni – si legge nell’annuncio diffuso alla stampa – la compagnia si impegna a consolidare la propria presenza in Sicilia, rendendo sempre più accessibili le sue bellezze e favorendo la mobilità tra l’isola, il continente e il Mediterraneo”.

Nell’aeroporto di Comiso si trova una delle basi principali della compagnia italiana fondata nel 2022. Aeroitalia gestisce già a Levaldigi il collegamento per Bacau, in Romania.

