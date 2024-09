Giovane 22enne travolto da un’onda: È ancora disperso

È stato travolto da un’onda e trascinato in mare mentre si trovava tra gli scogli. Un giovane di 22 anni era in compagnia di un amico, anche lui ventenne, entrambi sono stati trascinati dalle onde, nel mare di Terrasini, quest’ultimo però, è riuscito ad aggrapparsi sugli scogli dopo avere lottato contro il mare agitato per una ventina di minuti. Trasportato all’ospedale Civico di Partinico è stato medicato per le varie ferite rimediate nella scogliera. Dell’amico, invece, ancora nessuna traccia. Le ricerche sono andate avanti anche attraverso l’impiego dei sommozzatori dei vigili del fuoco e degli uomini della guardia costiera di Terrasini. Inoltre, già da stamattina alcuni elicotteri della Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri stanno sorvolando su tutta la zona dove è avvenuta la scomparsa del giovane romeno

Salva