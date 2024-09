86enne di S.Croce assolto dall’accusa di omicidio colposo dopo 7 anni

Era accusato di omicidio colposo ma il giudice del Tribunale di Ragusa lo ha assolto. Si tratta di un 86enne di Santa Croce Camerina, all’epoca ritenuto committente dei lavori di scerbatura. Il 22 settembre del 2017 morì, falciato dal motozappa dell’imputato, il tunisino Hamza Habib, di 59 anni, f. L’uomo fu travolto dall’attrezzo da lavoro che non riuscì a controllare mentre era intento a lavorare in un terreno di Pezza di Fico, probabilmente a causa di un tubo fuoriuscito dal terreno. Il giudice unico del Tribunale ha accolto le istanze degli avvocati difensori Biagio Marco Giudice ed Enzo Trantino. L’assoluzione è arrivata perché non è stato provato che l’accusato fosse il committente.

