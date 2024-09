La IV B Magistrale “Giovanni Verga” di Modica 52 anni dopo il diploma

e sono 52!…e la storia continua! I “mitici” della IV B Magistrale “Giovanni Verga” di Modica ci sono riuniti in un noto locale di S. Maria del Focallo per festeggiare il 52mo anniversario dal diploma. “Il nostro primo pensiero – spiega Carmelo Adamo – è stato rivolto a chi non c’è più: Marisa, Carmela, Ciccio e Benedetto! Che riposino in pace! La serata è stata allietata da…noi stessi (della serie “iavitamu e cumpariemu”) “Tu chiamale se vuoi, emozioni”! Si sono lasciati con la promessa di rivedersi l’anno prossimo.

