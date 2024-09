Basket. Importante colpo di mercato per l’Olympia Comiso

Importante colpo di mercato per l’Olympia Basket Comiso, che aggiunge al roster allestito per il prossimo campionato di Serie C Unica Sicilia/Calabria un playmaker di alto spessore tecnico reduce da importanti annate giocate in B Nazionale. Il club biancazzurro ha, infatti, perfezionato l’ingaggio di Vincenzo Provenzani, classe 1999 per 183 cm. L’atleta siciliano ha mosso i suoi primi passi nel basket nel 2013 con l’Under 17 dell’Assigeco Piacenza per poi approdare alla Stella Azzurra Roma in serie B dove resta per due anni alternandosi tra la prima squadra e l’Under 18. Nel corso della stagione arriva anche la chiamata dell’Italbasket Under 18 che lo convoca per l’europeo 3×3 in Ungheria. Nel turno di qualificazione gli Azzurrini battono la Spagna e Provenzani viene premiato come Mvp della gara. Nella stagione 2018/2019 gioca in serie B con l’Alfa Basket Catania. Nel 2019/20 è uno dei cestisti del roster nella Geko Psa Sant’Antimo, sempre in serie B, e giocherà la stagione successiva con la maglia della Real Sebastiani Rieti con cui conquista una semifinale playoff per l’accesso al campionato di serie A2. Nella stagione 2022-23 ha giocato, con tante triple al seguito, alla Pallacanestro Viola. Nella stagione sportiva 2023-24, infine, ha giocato per Nuovo Basket Aquilano in serie B Interregionale.

C’è entusiasmo in casa biancazzurra per aver raggiunto un obiettivo di indubbia rilevanza e per aver portato a Comiso un giocatore che nelle intenzioni della società rappresenta un importante valore aggiunto alla rosa a disposizione di coach Massimiliano Farruggio.

Vincenzo Provenzani: “Sono davvero felice e onorato di indossare i colori dell’Olympia Basket Comiso. Ringrazio il presidente Biscotto, il direttore sportivo Pace, coach Farruggio e tutta la società per avermi voluto all’interno del progetto e per avermi fatto sentire da subito un giocatore importante. Non è una cosa scontata e per questo ripagherò la loro fiducia e quella dei miei compagni di squadra dando il massimo in campo. Non vedo l’ora di iniziare il prima possibile questa nuova stagione e di vedere il palazzetto pieno di tifosi pronti a lottare insieme a noi. Forza Olympia”.

