Lettera alla Nazionale di Calcio. “Non giocate”. Riceviamo

Lettera aperta al Presidente della Federazione Giuoco Calcio Italiana, all’allenatore della Nazionale di calcio Spalletti, al Capitano della

Nazionale di Calcio Donnarumma.

Il CIO, la FIFA e altri enti che organizzano incontri sportivi nel mondo hanno escluso da tutte le manifestazioni intercontinentali sportive la Russia a causa della guerra in Ucraina.

Le stesse organizzazioni non hanno escluso Israele che dal 7 ottobre 2023 ha ucciso 38.584 palestinesi e ferito 88.881 palestinesi nel corso dell’offensiva militare israeliana su Gaza.

Con la presente vi chiedo di non scendere in campo per disputare la partita di calcio di domani contro Israele.

Sarà una scelta difficile che sicuramente non farete ed io personalmente (sono un appassionato di calcio e della Nazionale italiana) non guarderò la partita contro Israele.

Mi auguro che tantissimi italiani non vedranno la partita in TV.

Gianni Scala

Scrittore siciliano

