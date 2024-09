Nuovo arrivo in casa Ragusa Calcio: l’attaccante Bonilla veste azzurro

Il Ragusa Calcio presenta il nuovo acquisto: si tratta della punta Tomas Bonilla, che nella passata stagione si è fatto notare per i gol realizzati, 16 gol in totale (15 in campionato+ 1 gol in Coppa) e per la stagione 2024/25 vestirà azzurro.

Scheda di presentazione

Tomas Bonilla

Data di nascita: 07/04/1998

Luogo di nascita: Argentina- San Francisco

Ruolo: Attaccante

Altezza: 1.82 m

Peso: Kg 75

Esperienze passate:

Atletico Rafaela (Argentina) Settore Giovanile- Primavera 7 anni

Spagna C/D- Calahorra Serie D dal 2019 al 2021

Grecia- Thesprotos Serie B 2021/22

Nardò Serie D 2022/23

Canicattì Serie D 2023/24

“Sono contento di essere qui, afferma il nuovo arrivo Bonilla, sono arrivato da qualche giorno e già mi sento parte del progetto. Sento la maglia azzurra come una doppia pelle, e darò tutto me stesso in campo, per i tifosi e la città”.

Salva