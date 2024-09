Accoltellamento in un supermercato di Comiso. Coniugi denunciati

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due coniugi tunisini, rispettivamente di 56 e 39 anni, ritenuti responsabili del reato di lesioni personali aggravate in quanto hanno aggredito un familiare con l’uso di un coltellino; i fatti sono avvenuti presso un noto supermercato di Comiso.

Nello specifico, i fatti sono avvenuti in tarda mattinata allorquando il personale del Commissariato di P.S. di Comiso, con l’ausilio del personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, è intervenuto presso il supermercato dove era stata segnalata una rissa con feriti; i poliziotti giunti sul posto hanno rintracciato un tunisino che presentava delle ferite superficiali, compatibili con arma da taglio,il quale ha riferito di essere stato accoltellato dal fratello.

Gli Agenti hanno subito avviato un’accurata attività di indagine,basata anche sull’analisi dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza, che ha permesso di ricostruirela dinamica dei fatti; più in dettaglio i poliziotti hanno accertato chela lite che era stata determinata da acredine tra le parti, verosimilmente per problemi ereditari e che la persona offesa era stata aggredita dal fratello e dalla cognata. Al culmine dell’aggressione, il fratello aveva sferrato alla vittima un fendente con un coltellino, procurandogli una ferita da taglio.Alla luce di ciò, gli operatori di Polizia hanno effettuato i dovuti approfondimenti e denunciato all’Autorità Giudiziaria i due coniugiritenuti responsabili del delitto di lesioni personali aggravate in concorso tra loro.

