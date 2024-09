Torna a Comiso il Casmene Fest nella sua seconda edizione

Dal 12 al 28 settembre, una serie di eventi e appuntamenti che interesseranno tutto il centro storico e la frazione di Pedalino con la 36° sagra della Vendemmia. A comunicarlo, l’Assessore Giovanni Assenza e il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Siamo già pronti per questa seconda edizione – commenta Assenza – che si presenta ricca di eventi,e spettacoli che intercettano sia gli adulti, sia i bambini. Inoltre, il programma è strutturato in modo tale da alternare momenti dedicati alla cinematografia e momenti riservati alla presentazione di libri, oltre che a tributi musicali d’eccellenza. Spicca infatti il concerto dedicato a Ennio Morricone, come quello di James Senese e di Ruben Micieli o, in calendario, gli appuntamenti per i giovani con serate DJ Set. Quest’anno in particolare – ancora l’assessore Assenza – due novità rispetto allo scorso anno. La prima, il concorso musicale organizzato dall’associazione 4e33 openspace, dedicato a Fabio Alfè. La seconda, la serata organizzata dalla Consulta Giovanile di Comiso che vedrà DJ Canuto esibirsi in piazza. La manifestazione – dichiara Giovanni Assenza – si concluderà con la ormai storica sagra della Vendemmia alla sua 36° edizione, che si svolgerà a Pedalino, in collaborazione con la C.S.C Polisportiva Pedalino, dal 27 al 29 settembre”.

“Tredici giorni all’insegna della musica, della cultura, della cinematografia e dell’enogastronomia che accoglieranno non solo i Comisani al rientro dale vacanze estive, ma numerosi visitatori così come abbiamo potuto registrare nella prima edizione del Casmene Fest – aggiunge il Sindaco di Comiso -. Grazie al lavoro del direttore artistico, il prof. Alessandro Nobile, dell’assessore Assenza, degli uffici preposti e grazie anche al contributo della Regione Sicilia, oltre che del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, siamo riusciti a proporre un cartellone di tutto rispetto che calca la tradizione di questa manifestazione che, a Comiso, vanta molti lustri. Siamo ripartiti in grande spolvero l’anno scorso dopo le obbligatorie limitazioni della pandemia, e ora procederemo spediti su questo percorso. Il Casmene Fest – conclude Maria Rita Schembari- oltre ad essere una manifestazione consolidata e attesa in città, è anche un motivo di attrazione di visitatori e turisti, quindi è anche un “corto circuito” che coinvolge il comparto della ristorazione oltre ad essere uno svago per famiglie e bambini”.

Salva