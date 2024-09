Cabrera Fest: un viaggio nel tempo indimenticabile

Ieri, 31 agosto, Pozzallo è stata avvolta da un’atmosfera medievale unica, grazie al Cabrera Fest – Alla Corte dei Cabrera. Organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Immagina ADV e con il sostegno dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione, l’evento ha trasportato migliaia di persone in un viaggio nel tempo. Le vie del centro storico si sono animate con un corteo storico suggestivo, guidato dal banditore Messer Lislù. Musici, sbandieratori, giocolieri e la corte dei Cabrera hanno offerto uno spettacolo indimenticabile, coinvolgendo grandi e piccini. Il Villaggio Medievale allestito nella Villa Comunale ha completato l’immersione, con tornei, degustazioni di ippocrasso e un parco ludico medievale per i più piccoli. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni e i professionisti che hanno reso possibile questo successo: la Compagnia del Carrubo, la Compagnia “La Girandola”, la Compagnia La Giostra “Fare Musica APS”, l’Associazione Sportiva “La Fonte Del Ritmo”, l’Associazione APS “Madrigale” e la Taverna del Folletto Brillo. Un plauso particolare va alla direzione artistica composta da Gianfranco Rafalà e Marcello Candiano. L’emozione non finisce qui! Fino al 21 settembre, lo Spazio Cultura Meno Assenza ospita una mostra di abiti medievali che ti permetterà di immergerti ancora di più nell’atmosfera del Cabrera Fest. Non perdere l’occasione di ammirare da vicino i costumi indossati durante l’evento e di scoprire i segreti della moda medievale. www cabrerafest.it. – Condividi questo post e raccontaci la tua esperienza al Cabrera Fest! #PozzalloMedievale #CorteoStorico #SpettacoliMedievali #ViaggioNelTempo #CabreraFest #Pozzallo #Medioevo #Storia #Cultura

