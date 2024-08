L’Autogiro della provincia di Ragusa festeggia 27 edizioni

I motori sono pronti a rombare, gli pneumatici a gonfiarsi, così come ci si muoverà per rendere cromate le marmitte. Le “vecchie signore” stanno per imbellettarsi e sono di nuovo pronte a sfilare e a fare la loro bella figura. Per attirare il pubblico degli appassionati ma anche per cimentarsi tra loro in gare di destrezza e abilità. Torna, infatti, l’Autogiro della provincia di Ragusa, regolarità classica, promosso dal Veteran Car Club Ibleo. E torna con l’edizione numero 27. Dal 1996 sempre straordinarie iniziative che sono diventate una sorta di manna dal cielo per tutti i cultori di vetture storiche. L’appuntamento, questa volta, è in programma venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre. “Siamo entusiasti, come sempre – sottolinea il presidente Antonino Provenzale, a nome di tutto il consiglio direttivo del Vcci – di potere tornare a coltivare la nostra passione e lo facciamo con le oltre trenta auto che saranno ospiti della nostra manifestazione oltre che con un programma che, come sempre, punterà ad esaltare le peculiarità del nostro territorio. Abbiamo le idee chiare sugli obiettivi di questa tre giorni, sui percorsi che effettueremo tutti assieme. E, naturalmente, cercheremo di farlo nella maniera più proficua possibile”. La chiusura delle iscrizioni è fissata al 2 settembre. Sono previste una prova speciale e una prova di abilità e visite ai Comuni di Ragusa, Chiaramonte e Vittoria con riferimento, in quest’ultimo caso, alla frazione a mare di Scoglitti. Vale la pena di ricordare che la manifestazione ha conquistato, dal 1998 a oggi, undici riconoscimenti denominati Manovella d’oro e quattro premi speciali Asi nelle edizioni 2015, 2016, 2017 e 2023. Non più di quaranta le vetture ammesse munite di certificato di identità Asi targa visibile costruite fino al 1994. Insomma, il divertimento sta per cominciare. Ed è un divertimento che, come gli anni scorsi, non mancherà di coinvolgere tutte le persone che si incontreranno in occasione delle visite sui vari territori comunali e che avranno l’opportunità di ammirare le fattezze delle antiche automobili. Come sempre, ci saranno pezzi pregiati frutto della passione di chi si spende sotto vari fronti per far sì che l’entusiasmo possa proseguire al meglio così come nelle finalità del Veteran.

Salva