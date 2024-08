Monterosso Almo. Questa sera 3^  edizione “Dona un sorriso per amore”

importante manifestazione di solidarietà per questa sera, con inizio alle 21,30, in piazza San Giovanni con la terza edizione di “Dona un sorriso per amore”, organizzata dalla locale sede Avis con il suo presidente pro tempore Salvo Iacono. Una serata per trascorrere insieme dei momenti all’insegna del dono, del sorriso ed un attimo di spensieratezza . In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, Patrono e Protettore di Monterosso Almo, l’Avis di Monterosso Almo inoltre raccoglierà dei fondi da destinare al compaesano Padre Sebastiano Amato, missionario in Congo per l’acquisto di banchi e suppellettili scolastici per arredare una scuola. Degli artisti locali infatti realizzeranno delle opere che verranno donate all’Avis e sorteggiati il cui ricavato sarà destinato proprio a padre Amato. Nel corso della serata verranno premiati i nuovi iscritti e gli avisini super donatori con cinquanta e settantacinque donazioni. Saranno presenti gli esponenti dell’Avis Provinciale e Regionale oltre le autorità civili , militari e religiose. Presenterà la manifestazione Salvo La Rosa con la partecipazione degli artisti Andrea Barone, Carlo Kaneba e Luca Distefano.

Salva