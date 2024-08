25 anni dopo: la 5ª A dell’ITC “Archimede” di Modica celebra l’amicizia

È stata una serata attesa, quella del 23 agosto, quando i compagni della 5a A dell’ITC “Archimede” di Modica si sono ritrovati per celebrare i 25 anni dalla maturità. Un quarto di secolo che ha visto strade separate, percorsi diversi, ma che non ha cancellato il legame profondo nato tra i banchi di scuola.

La serata ha visto la partecipazione di molti ex studenti e i ricordi sono stati il filo conduttore di un evento che ha riportato a quei giorni spensierati e intensi vissuti insieme.

Tra i vari aneddoti e momenti condivisi, un pensiero speciale è stato dedicato ai professori che hanno segnato il cammino di quei giovani studenti. Su tutti, il nome che è risuonato è stato quello del Prof. Antonio Lonardo. Insegnante di lettere, il Prof. Lonardo è stato ricordato non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua passione per la poesia. Ma non solo i ricordi scolastici hanno animato la serata. Non sono mancate le risate, quelle stesse risate che un tempo riecheggiavano in aula e nei corridoi della scuola. Gli scherzi, le battute, le situazioni comiche vissute insieme hanno creato un’atmosfera di complicità e affetto. È stato come se il tempo non fosse mai passato, come se quei ragazzi fossero ancora lì, a vivere la loro quotidianità tra una lezione e l’altra.

La cena si è conclusa con un brindisi, un gesto simbolico ma carico di significato. Un brindisi al passato, a quei giorni in cui tutto sembrava possibile e il futuro era un libro tutto da scrivere, ma anche un brindisi al futuro, a ciò che ancora riserva la vita, con il desiderio di continuare a coltivare quei legami speciali che il tempo non è riuscito a spezzare.

La serata si è conclusa con una foto di gruppo sulla suggestiva scalinata del Duomo di S. Pietro, scenario perfetto per immortalare un momento tanto significativo. Lo scatto rappresenta un ricordo tangibile della serata e la testimonianza di un cammino condiviso che ha saputo mantenere vivo lo spirito di quel lontano 1999, quando insieme hanno affrontato l’esame di maturità.

Venticinque anni dopo, la 5ª A dell’ITC “Archimede” di Modica si ritrova più unita che mai, con la promessa di ritrovarsi per nuovi incontri.

Salva