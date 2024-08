Scontro tra due veicoli sulla Ragusa-Modica, in prossimità del primo lungo curvone, sulla SS 514. Coinvolti una moto condotta da due cittadini maltesi e una Fiat Panda alla cui guida, invece, si trovava un modicano.

La peggio è toccata, ovviamente, ai centauri che si trovano ricoverati in codice rosso all’ospedale Civile di Ragusa mentre il modicano è stato pure lui portato in ospedale ma le sue condizioni sono migliori (codice giallo). Il traffico ha subito rallentamenti ma fa riflettere il fatto che l’ennesimo sinistro stradale si è verificato sulle strade dell’area iblea mettendo in evidenza una estema situazione di pericolosità.