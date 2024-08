Violento temporale si è abbattuto su Monterosso Almo

Monterosso Almo. Oggi pomeriggio un violento temporale si è abbattuto su Monterosso .

Nel primo pomeriggio di oggi su Monterosso Almo si è abbattuto un fortissimo temporale che è durato un paio d’ore. Tuoni , fulmini e pioggia intensa hanno tenuto in ansia i monterossani. Uno di questi fulmini è stato fotografato dall’esperto naturalista monterossano Alessandro Pantano ( vedi foto scattata da Pantano) . La sua potenza elettrica si è scaricata in contrada Utra , zona vicina al centro abitato, fortunatamente in aperta campagna.

la spettacolare foto di Pantano

Salva