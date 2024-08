Sammatrice, spettacolare tris al Randello Cross

Il Randello Cross non ha tradito le attese, regalando ai tanti partecipanti un pomeriggio estivo diverso dal solito. Ancora una volta la competizione di corsa offroad di Punta Braccetto ha attirato l’attenzione di tanti, non solo di chi partecipava ma anche di chi ha voluto assistere a qualcosa di diverso dalla routine quotidiana, in un orario dove il caldo iniziava lentamente a lasciare spazio alla sera.

Daniele Sammatrice sembra avere un legame particolare con la corsa, giunta alla sua ottava edizione e valida per il GP degli Iblei. Vincitore delle ultime due edizioni, il portacolori dell’Uisp Santa Croce Camerina ha fatto tris dominando la gara fin dal primo metri, coprendo i 10 km previsti in 33’36” con un vantaggio di 1’49” su Giuseppe Barone, suo compagno di colori, mentre Salvatore Greco (Atl.Vittoria ha chiudo quarto a 2’11”. Quarto posto per il compagno di colori di quest’ultimo, Gianluca Ciarcià, sul podio lo scorso anno, a 2’22”, quindi Giovanni Gulino (Atl.Tre Colli Scicli) a 4’23”.

Bellissima prova fra le donne per Sabrina Mazza, 17esima assoluta. L’atleta della Barocco Running si è aggiudicata la gara femminile in 41’18” davanti a Patrizia Scionti (Marathon Atl.Avola), seconda come lo scorso anno, a 4’57”, terza Antonia Iaquez (Asd No al Doping Ragusa, la società organizzatrice) a 6’16”.

Sono stati oltre 180 i partenti, una grande gioia per gli organizzatori che hanno raggiunto il record d’iscritti per una gara che si è ritagliata uno spazio sempre più importante nel panorama siciliano. Un particolare ringraziamento ha a tutti coloro che condividono il successo di questo evento a cominciare dal Comune di Ragusa, l’Azienda Foreste Demaniali, l’Uisp Territoriale Iblei, il Bar La Sirenza di Enzo La vento davanti al quale la gara è partita e dove è stata ospitata la segreteria, poi l’Agenzia Carmelo Gulino Servizi e l’Albani O.P. che ha provveduto ai premi. Una festa di fine estate davvero rimarchevole.

