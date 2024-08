Il modicano Puma tra i protagonisti della cultura milanese

Dopo la pausa estiva ricominciano gli impegni artistici e culturali del poeta modicano Pippo Puma che vive a Milano. Giovedì 5 settembre sarà tra i 12 poeti del Rinascimento Poetico Lombardo in un reading poetico presso la libreria Bocca, attiva dal 1775 e sita a Milano in Galeria Vittorio Emanuele II.

Sabato 23 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, sarà tra gli attori della Compagnia San Cipriano di Milano per la recita di uno dei cinque monologhi che trattano tematiche circa l’aggressività e brutalità sulle donne. Pippo Puma sarà impegnato in un monologo rinforzato della commedia “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello. Gli altri monologhi riguardano: di Luigi Pirandello “L’altro figlio”, di Molière “Don Giovanni”, di Eduardo de Filippo “Pericolosamente”, di Harold Pinter “Il Guardino”. La regia è dell’attrice Laura Moruzzi.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Amici della Sicilia” di Pioltello con il patrocinio della F.A.Si (Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia).Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Schuster di Pioltello.

Nel mese di dicembre (la data è da fissare) Pippo Puma presenterà, presso la Biblioteca di Pioltello, il romanzo “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi, Sindaco di Gagliano Castelferrato (EN), edito da “Bonfirraro Editore” di Barrafranca (EN).

L’evento è organizzato dalla Associazione “Amici della Sicilia” di Pioltello con il patrocinio della F.A.Si.

Salva