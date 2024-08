Calcio, Eccellenza. Il Vittoria conclude ritiro di Caltagirone

Si è ufficialmente concluso il ritiro precampionato del Vittoria Calcio a Caltagirone. Dopo giorni intensi di allenamenti e preparazione fisica, la squadra del tecnico Danilo Rufini si appresta a tornare in campo a Vittoria. Da lunedì prossimo, il team riprenderà la preparazione atletica presso lo stadio “Gianni Cosimo”, dove proseguirà la fase finale della preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.

Durante il ritiro, la squadra ha svolto sessioni di allenamento mirate a rafforzare la coesione del gruppo, migliorare la condizione fisica e lavorare su specifici aspetti tattici. Il mister Rufini si è detto soddisfatto del lavoro svolto a Caltagirone e ha sottolineato l’importanza di continuare con la stessa intensità anche nelle settimane che precedono l’esordio in campionato.

“Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto durante il ritiro a Caltagirone – dichiara il tecnico – . I ragazzi hanno mostrato grande impegno e spirito di squadra, due elementi fondamentali per affrontare al meglio la stagione. Ora, tornare a lavorare sul nostro campo, allo stadio Gianni Cosimo, sarà importante per rifinire i dettagli e prepararci al meglio per gli impegni ufficiali. La squadra sta crescendo e siamo tutti concentrati sull’obiettivo di affrontare il campionato con determinazione e orgoglio per questa maglia. Lavoreremo sodo per essere pronti al 100%.”

