Scicli, incidente stradale. Ferita una donna

Incidente stradale nella notte tra il 14 e il 15 agosto sulla provinciale 39 Donnalucata-Scicli, in Contrada Cerasella. Si sono scontrate due auto, una Nissan Qashqai e una Peugeot. I due mezzi procedevano nella stessa direzione di marcia verso il quartiere Jungi quando, per cause da accertare, si è verificato lo scontro. Ad avere la peggio una donna di nazionalità albanese che viaggiava a bordo della Peugeot insieme al marito e al figlio, che hanno riportato solo lievi contusioni. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Modica per le necessarie cure.

