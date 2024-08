Francesca Giucastro nuovo tecnico dell’Avimecc Modica, allenerà le formazioni under 13 e 15

L’Avimecc Modica completa lo staff tecnico del settore giovanile con un’allenatrice di primo livello come Francesca Giucastro che è stata scelta dalla dirigenza biancoazzurra per la crescita delle giovani leve.

Francesca Giucastro, infatti, sarà il tecnico delle formazioni under 15 e under 13 e affiancherà coach Ciccio Italia con la formazione under 17.

Francesca Giucastro non ha bisogno di presentazioni. Da giocatrice, infatti, è stata la palleggiatrice dell’Aurora Giarratana che riuscì ad approdare in serie A portando alla ribalta nazionale il piccolo centro montano.

Dopo aver lasciato il volley giocato, ha iniziato la carriera da tecnico dedicandosi soprattutto alle formazioni giovanili con esperienze proprio a Giarratana, Palazzolo Acreide, Perugia e Comiso.

Ora per lei la possibilità di tornare ad allenare una formazione giovanile maschile di una squadra di serie A3 e Francesca Giucastro ha accettato con tanto entusiasmo questa nuova sfida.

“Credo che quest’anno faremo un buon lavoro – dichiara Francesca Giucastro – il nostro obiettivo è di crescere e forgiare ragazzi che possano un giorno fare parte dei campionati di serie, ma soprattutto farli crescere inculcando loro dei buoni valori di vita. Gli allenatori di settori giovanili, hanno tra gli altri anche questo compito importante. Bisogna rimboccarci le maniche e alimentare il movimento pallavolistico maschile e – conclude – l’Avimecc Modica ha dei buoni numeri in questo senso e io non vedo l’ora di scendere in palestra a lavorare insieme a loro”.

