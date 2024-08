Diportisti da tutto il mondo al Porto Turistico di Marina di Ragusa

Un’estate di grande affluenza per il Porto Turistico di Marina di Ragusa sempre più di richiamo internazionale e punto di riferimento per diportisti e navigatori che solcano le acque del Mediterraneo. Ogni estate, e in particolare in questa stagione 2024, il porto si trasforma in un vivace crocevia dove si intrecciano rotte, culture e storie provenienti da ogni angolo del mondo. Le banchine del porto, animate da imbarcazioni di tutte le dimensioni, raccontano di un luogo che è diventato sinonimo di eccellenza, ospitalità e tradizione, ma anche di modernità e innovazione.

L’atmosfera che si respira lungo le banchine, nei locali e nei negozi che si affacciano sulla darsena, è quella di un vero e proprio hub internazionale. Attualmente sono presenti diportisti provenienti da Malta, Spagna, Francia e da vari Paesi del Nord Europa mentre lungo le banchine sono presenti anche yacht di grandi dimensioni e imbarcazioni di ogni tipo.

Nell’ultimo anno il Porto Turistico di Marina di Ragusa ha visto un vero e proprio rilancio grazie agli sforzi della società di gestione, che ha intrapreso un ambizioso piano di potenziamento e miglioramento dell’infrastruttura e dei servizi offerti, permettendo al porto di affermarsi come una delle mete più ambite non solo durante i mesi estivi, ma anche durante tutto l’anno, attrattiva per chi cerca un rifugio sicuro e accogliente in ogni stagione.

Questo si riflette nell’apertura di nuovi negozi e locali, che hanno trasformato la zona portuale in un centro pulsante di vita sociale e culturale. I visitatori possono passeggiare in relax, esplorare le nuove attività commerciali, fermarsi per un caffè o un pasto nei ristoranti affacciati sul mare, e immergersi in un’atmosfera che combina il fascino del Mediterraneo con la vitalità di un porto in piena espansione.

Un altro aspetto che rende unico il Porto Turistico di Marina di Ragusa è l’accoglienza calorosa, e decisamente particolare, riservata ai diportisti. Non è solo lo staff altamente professionale a prendersi cura dei visitatori, ma anche “Porto”, il simpatico cane trovatello diventato la mascotte ufficiale della struttura, pronto a fare le feste ad ogni arrivo.

