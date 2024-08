Olimpiadi Parigi. Scicli e Ragusa riabbracciano la judoka Savita Russo

Una festa in piazza a Marina di Ragusa per Savita Russo, la judoka ragusana del Judo Club Koizumi Ecodep di Scicli, reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Savita ha permesso alla Nazionale italiana di recuperare nella gara a squadre, rivelandosi determinante.

Sabato sera, in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, festa di popolo per Savita, alla presenza del sindaco di Scicli Mario Marino, ospite del collega ragusano Peppe Cassì, e degli assessori Valeria Timperanza e Simone Digrandi, delegati allo sport per i due Comuni, oltre che del mentore di Savita, Maurizio Pelligra, della Koizumi.

La serata è stata un abbraccio affettuoso all’atleta 19enne che entra nella storia come la prima iblea ad aver mai partecipato a una Olimpiade.

