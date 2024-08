L’Avimecc Modica conferma coach Ciccio Italia, curerà le formazioni under 19 e under 17

Coach Ciccio Italia continuerà a far crescere e migliorare le formazioni under e la seconda squadra dell’Avimecc Modica.

La dirigenza biancoazzurra, giustamente, ha puntato ancora sui di lui dopo gli ottimi risultati ottenuti con le formazioni under 19 e under 17 della scorsa stagione e la vittoria ai play off e la conseguente promozione in serie C ottenuta con la seconda squadra composta tutta da atleti under.

Grande lavoratore in palestra, Ciccio Italia è stato fondamentale per i giovani del vivaio modicano che grazie a lui hanno dimostrato una crescita esponenziale che li ha portati a “primeggiare” nei campionati di competenza anche a livello regionale.

Essendo anche Selezionatore regionale, Ciccio Italia, dunque, è un profondo conoscitore dei giovani pallavolisti siciliani e mette a disposizione la sua esperienza per far si che il percorso di crescita degli atleti che allena sia il più lineare e costante possibile.

La riconferma alla guida del settore giovanile della Volley Modica è dunque sinonimo di garanzia per quello che è stato da sempre l’impegno e la considerazione che tutta la dirigenza modicana nutre nei confronti del vivaio biancoazzurro.

“Sono contentissimo della riconferma all’Avimecc Modica – dichiara Ciccio Italia – e di questo ringrazio tutta la società, il presidente Ezio Aprile, il DG Luca Leocata, il DT Enzo Distefano, ma soprattutto il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino che si è sempre speso per i giovani e che ci è stato sempre vicino. Il mio obiettivo personale è quello di lavorare principalmente per cercare di fare arrivare in prima squadra quanti più ragazzi dal vivaio. Da questo punto di vista sono contento perchè dopo l’esordio in serie A3 a soli 16 anni di Gianmarco Italia, che è stato uno dei più giovani a farlo, per lui è arrivata la riconferma. A questo va aggiunto anche l’inserimento nel roster di coach Enzo Distefano di Davide Tomasi, che è uno dei ragazzi che nel corso della stagione precedente è cresciuto moltissimo. Quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti, perchè significa che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. Con la società – continua – non abbiamo ancora parlato di obiettivi di squadra stagionali, ma è chiaro che quantomeno proveremo a ripetere quanto fatto nel corso della scorsa stagione, dove abbiamo ottenuto la promozione in serie C, con tutti atleti under, ci siamo laureati campioni territoriali sia con la formazione under 17 e under 19. Con quest’ultima formazione siamo laureati vice campioni regionali giocando alla pari la finale con Gupe. Sempre con l’under 19 abbiamo disputato le finali nazionali a San Giustino giocando contro il Vero Volley Monza che poi ha vinto lo scudetto di categoria e ci siamo confrontati senza sfigurare contro Perugia, formazione giovanile della squadra campione d’Italia ricevendo i complimenti per come da piccola realtà siamo riusciti ad affrontarli a armi pari. Infine – conclude coach Ciccio Italia – cercheremo anche di far tornare a convocare giovani del nostro settore giovanile nella rappresentativa territoriale e regionale, come è stato quest’anno per Pitino che ha fatto parte del roster che in Calabria ha vinto il trofeo dei Tre Mari”.

