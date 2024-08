Niente falò nelle spiagge dell’arenile modicano

Emanata l’ordinanza di divieto, dalle 16 di oggi 10 agosto alle 7 di venerdì 16 agosto, nelle spiagge di Marina di Modica e Maganuco, di trasportare con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, legna, carbone, carbonella, residui vegetali agricoli e forestali e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione di fuochi. Negli stessi giorni, e’ vietato accendere sull’arenile fuochi, bracieri, utilizzare strumenti o apparecchiature a fiamma o elettrici, motori, fornelli o inceneritori che producono faville, braci, fumo e comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio e anche esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l’esercizio di spettacoli pirotecnici -preventivamente autorizzati e regolamentati-. Infine, per lo stesso periodo di tempo, è anche vietato installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori ed il consumo in spiaggia di alimenti e bevande alcoliche

