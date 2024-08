Incidente mortale a Marina di Ragusa. Muore motociclista

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ragusa. A morire un motociclista di 53 anni, Alessandro Sciortino, che ha perso il controllo del veicolo intorno alle 2,45 all’altezza di Via Rimembranza. Per lo sfortunato non c’è stato nulla da fare. I sanitari, prontamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che accettarne la morte. Sul posto è intervenuta una volante della polizia municipale di Ragusa che ha effettuato i rilievi. Si attende il rilascio della salma alla famiglia da parte della Procura che sta cercando di comprendere le ragioni del tragico sinistro.

Salva