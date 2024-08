Il Ragusa calcio ingaggia il forte centrocampista Pizzutelli

A testimoniare il grande lavoro svolto quotidianamente dalla società, così come voluto dalla ambiziosa proprietà, ecco il tesseramento del forte Federico Pizzutelli. Ventinove anni, originario di Bari, è un nuovo giocatore del Ragusa. Grande conoscitore della Serie D, arriva dal Gladiator ma ha giocato anche con il Campobasso, l’Arezzo, il Savoia e il Matelica in Serie C oltre ad avere maturato esperienza in quarta serie in varie società. Per lui, è la prima volta in Sicilia. Non ha potuto dire di no alla chiamata del direttore e della nuova proprietà le cui prospettive sono molto interessanti. Centrocampista metodista, può all’occorrenza adattarsi a giocare come una mezz’ala. “Non vedo l’ora che cominci questa stagione – dice – è vero, non avevo mai giocato in Sicilia e sono molto curioso. Ritengo che qui ci siano le condizioni per potere fare molto bene. I tifosi? Sono il dodicesimo uomo in campo e dovranno incitarci dall’inizio alla fine. Mi aspetto da parte loro un bel sostegno e dovremo essere noi, ovviamente, con i risultati, a suscitare sempre più entusiasmo. Siamo qui per questo ed è fondamentale potere contare su un supporto importante”.

