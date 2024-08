Gravissimo incidente sulla A20, morti marito e moglie

MESSINA- Un terribile impatto questo pomeriggio, causa la morte di marito e moglie. È successo a Messina sul viadotto Pozzo, in direzione Palermo, poco prima dei caselli di Brolo, sulla Messina-Palermo, la A20. Nell’auto sulla quale viaggiavano i due poveretti, pare ci fossero anche i due figli della coppia, che per quanto si è appreso, sono riusciti a salvarsi, soccorsi dai sanitari del 118 e subito trasportati all’ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Secondo i primi rilievi, sembra che l’auto abbia perso il controllo, finendo violentemente contro la barriera di protezione. A causa dell’incidente, si sono verificati disagi alla circolazione, con il traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

Salva