FdI, anche a Scoglitti l’iniziativa “Stiamo cambiando l’Italia”

“Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia” è il titolo della campagna informativa di Fratelli d’Italia su quattro riforme che sta portando avanti l’esecutivo: fisco, giustizia, autonomia, premierato.

Fratelli d’Italia ha organizzato oltre cento iniziative nelle località turistiche di tutta Italia. Il senatore Salvo Sallemi, i consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Valeria Zorzi e Pippo Scuderi, il coordinatore provinciale Giovanni Moscato, il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno e i militanti saranno domenica 11 agosto, dalle ore 10, in piazza Cavour per raccontare le importanti azioni che sta mettendo in campo l’esecutivo.

Verrà distribuito un depliant informativo sulle riforme e saranno illustrati gli importanti finanziamenti, destinati a Scoglitti, provenienti su input del governo nazionale e regionale in tema di depurazione e fognatura nonché saranno esposte le diverse iniziative portate avanti a livello cittadino in tema di sicurezza e ambiente.

