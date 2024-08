Moda: Noto è “pazza di Gioia”

Gioia Nigro conquista il pubblico di Noto. La giovanissima modella sciclitana ha incantato tutti in occasione di “Atto Primo”, la prima sfilata organizzata dall’altrettanto giovane stilista netina Elisa Maria Pia Puma sulla scalinata della cattedrale. L’evento, che ha visto la presenza di tantissimi spettatore nell’incantevole scenario, si è contraddistinto per eleganza e accuratezza nei dettagli mettendo in mostra anche qualche nome interessante per il futuro delle passerelle e della pubblicità. Gioia Nigro è senza dubbio una di queste. Seguita sempre amorevolmente da mamma Maria Dolores, la 15enne ha già all’attivo diverse affermazioni in concorsi di bellezza locali come Miss Fiat 500, giusto per citare l’ultimo. Studia con profitto da Operatrice del Benessere presso la Scuola Esfo a Modica e coltiva contemporaneamente il suo sogno di entrare nel mondo della moda. Lo scorso anno, proprio per la sua scuola, incantò tutti sfilando in abito da sposa sulla scalinata di S.Pietro. Quest’anno si è ripetuta ai piedi di un’altra scalinata perla del Barocco strappando gli applausi dei presenti.

Salva