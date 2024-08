Aggressione Pozzallo. Il SIM elogia l’opera dei carabinieri

Il SIM Carabinieri di Ragusa esprime grande soddisfazione per il brillante lavoro svolto dai militari della Stazione Carabinieri di Pozzallo, che hanno dimostrato grande professionalità nell’assicurare in poche ore alla giustizia un cittadino straniero, presunto responsabile di una violenta aggressione a sfondo sessuale nei confronti di una ragazza che attraversava un parco giochi. La giovane vittima ha reagito prontamente, riuscendo a sfuggire all’aggressore, il quale ha scatenato la sua furia sul volto della ragazza, che ha subito la rottura del setto nasale, con una prognosi di 30 giorni. “Indiscusso è l’impegno, la preparazione e la competenza dei colleghi di Pozzallo – dice la segreteria provinciale del Sindacato Italiani Militari che, intervenuti prontamente, sono riusciti a rintracciare il presunto aggressore, sottoposto a fermo nella notte. Il SIM Carabinieri di Ragusa esprime a loro il più sentito plauso per il risultato conseguito, esempio di spiccata professionalità. Pur lavorando in un contesto difficile, già caratterizzato da emergenza migranti e microcriminalità, i colleghi sono riusciti a individuare l’aggressore, dando un’immediata risposta in un’attività che ora merita il giusto riconoscimento. La nostra istituzione da 210 anni continua quotidianamente con i propri uomini a garantire la dovuta rassicurazione sociale e la prossimità alle nostre comunità”.

Per il SIM Carabinieri Ragusa significativa è anche l’iniziativa del Comandante Provinciale di Ragusa, Colonnello Carmine Rosciano, che ha inteso incontrare immediatamente i militari operanti per ringraziarli di persona del lavoro svolto. “È la dimostrazione del profondo rispetto nell’istituzione e dei propri uomini”, afferma Nicola Giso, Segretario Generale Provinciale del SIM Carabinieri di Ragusa.

