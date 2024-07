Marina di Modica. L’Unime vince 3^ tappa “Sabbie di Sicilia”

La Ssd Unime batte il Vittoria Fc e si aggiudica la terza tappa di “Sabbie di Sicilia”, circuito regionale Lnd di beach soccer, che si sta svolgendo sulla spiaggia di Marina di Modica. Le ragazze dell’Unime hanno, dunque, concesso il bis dopo l’affermazione ottenuta a Torre Faro. Le messinesi di Francesco Mangano hanno battuto per 5-2 il Vittoria Fc, fornendo subito un’ottima prestazione. A segno: Asia Cucè, autrice di una doppietta di pregevole fattura, Gaia Liardo, Claudia Leardo ed Elena Saraò.

Successo poi nella palpitante finale contro la Virtus Marsala, piegata di misura (2-1) dai gol di Ornella Visalli e ancora Liardo. La talentuosa Visalli ha meritato, inoltre, il riconoscimento come miglior giocatrice della manifestazione iblea. Le peloritane si sono garantite, in base al punteggio totalizzato complessivamente, la possibilità di partecipare alla serie A femminile 2025 ed il “pass” per l’ultimo atto della manifestazione itinerante, in programma il 10 e 11 agosto a Marina di Ragusa, dove verranno messi in palio gli ambiti titoli siciliani maschile e femminile.