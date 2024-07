La Costituzione da amare e da difendere. Luca Sommi per “Cogitare” ha presentato “La Più bella”

Un viaggio sentimentale attraverso un testo di norme che sono figlie della Resistenza e sono il frutto di un miracolo. Parliamo della Costituzione italiana che ieri al Pata Pata di Sampieri, per “Cogitare”, ha avuto una guida d’eccezione: il giornalista e scrittore Luca Sommi.

Il protagonista dei talk show dell’intrattenimento televisivo, a cominciare da Accordi & Disaccordi su Nove, ha presentato il suo “La Più bella, perché difendere la Costituzione” (prefazione del costituzionalista Michele Ainis) davanti ad un folto pubblico, fortemente coinvolto dalla descrizione romanzata della nostra Carta formata da 139 articoli e 18 disposizioni finali e transitorie e frutto del lavoro

dall’assemblea costituente. Democristiani, socialisti di unità proletaria, comunisti, liberali, uomo qualunque, repubblicani, Blocco nazionale della libertà, democratici del lavoro, messi da parte gli interessi di bottega, misero su, in un anno e mezzo di lavori, la legge fondamentale dello Stato repubblicano a cui tutte le leggi devono fare riferimento.

“E’ bella e giusta, poetica, gentile, generosa la nostra Costituzione. E’ scritta come una poesia ma è rigorosa, non ammette che si contraddica”. E’ un racconto sentimentale che ci porta a scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale. Per amarla come merita. E per difenderla quando serve. Questa è la riflessione che Luca Sommi esprime nella prolusione del suo testo.

La lectio magistralis ha anche toccato i temi della guerra, della parità di genere e dell’eguaglianza, della dignità e del lavoro con puntate su Dante Alighieri e “La Divina Commedia” il “Contratto sociale” di Rousseau o i “Saggi” di Montaigne. Un lungo percorso con destinazione la libertà delle donne e degli uomini nei valori del rispetto e della dignità.

Questa sera primo appuntamento con la VI edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”. Sul palco del living del Pata Pata il principe dei giallisti italiani.

Giancarlo De Cataldo converserà con la giornalista Chiara Scucces sul suo ultimo libro.

“ ll bacio del calabrone: Un caso per Manrico Spinori”.

