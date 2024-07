Enorme bacino d’acqua scoperto sotto i monti Iblei

Potrebbe essere la soluzione al problema della siccità in Sicilia. Più di diciassette miliardi di metri cubi d’acqua quasi certamente potabile. La scoperta che ha del sensazionale giunge dai ricercatori dell’Ingv (l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma) e delle università di Malta e di Roma 3. Il luogo individuato: i monti Iblei. In tutte le nove province dove gli invasi sono praticamente vuoti e dove l’acqua viene razionata al fine di cercare di non rimanere completamente a secco la situazione è drammatica. Interi paesi costretti all’arsura dal prosciugamento di falde acquifere potrebbero ritornare a soddisfare non solo il fabbisogno di acqua potabile ma anche l’irrigazione di campi che, al momento, sono asciutti.

L’enorme falda acquifera si trova sotto i monti Iblei e precisamente nel territorio tra Vizzini e Licodia ad una profondità nemmeno così proibitiva, 800 metri.

“È stato uno studio molto importante – dice il professor Lorenzo Lipparini, ricercatore dell’Ingv che ha portato a termine la ricerca – che adesso può essere fondamentale per risolvere un problema che sta mettendo in grave difficoltà la Sicilia. Lì sotto abbiamo stimato la presenza di oltre 17 miliardi di metri cubi d’acqua e pensiamo anche che possa essere potabile. E questa potrebbe non essere l’unica falda. Secondo i nostri calcoli – continua – potrebbe esserci una riserva importante anche sotto il livello del mare”.

E la tempistica per arrivare all’acqua quale sarebbe? “Tecnicamente – dice ancora Lipparini – si potrebbe fare tutto molto rapidamente dal punto di vista pratico, ma non conosco quali potrebbero essere i tempi della burocrazia. Sono però stato già contattato dalla protezione civile regionale Sicilia per un incontro. Vogliono verificare – conclude Lipparini – la fattibilità del progetto nel più breve tempo possibile”.

La campagna e l’agricoltura si confermano anche in una situazione di sofferenza sociale, di crisi ambientale e produttiva, di sicurezza alimentare, il settore vitale su cui investire. L’agricoltura e le aree rurali vanno sostenute ad ogni costo, a partire dalla realizzazione di tutti i progetti annunciati per assicurare il loro approvvigionamento idrico. Ecco che questa nuova scoperta porterebbe immensi benefici per la collettività.

