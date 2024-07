La Civica Filarmonica di Modica risentita…..ma….Riceviamo

Spett. Redazione di RadioRTM,

La Civica Filarmonica di Modica ci tiene a far presente che non è stata richiesta la sua presenza in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine.

Nessuno del Direttivo in carica è stato contattato dal Comitato Organizzativo per i festeggiamenti, tanto più che sarebbe emersa la

nostra indisponibilità a causa di un impegno concordato mesi prima per quella data che appunto ci ha visti suonare a Palazzolo Acreide.

Facendo riferimento all’articolo da Voi pubblicato al link https://www.radiortm.it/2024/0 7/24/festeggiamenti-madonna-de l-carmine-e-la-banda-suona-alt rove

Delle due bande presenti a Modica soltanto la CFM era impegnata in un evento musicale pertanto il titolo dell’articolo chiama in causa proprio la nostra associazione, e con la formula “e la banda suona… altrove” si sottintende che la Civica Filarmonica di Modica avrebbe dovuto suonare in occasione della festa ed invece è andata a suonare altrove, dando ai nostri soliti detrattori l’ennesimo spunto per aggredire l’onorabilità della nostra associazione con commenti sprezzanti e sgradevoli sfruttando l’anonimato che la Vostra pagina garantisce.

Vi preghiamo di avere maggiore attenzione nell’uso delle parole nella scrittura dei Vostri testi e soprattutto una maggiore attenzione alle fonti, la Civica Filarmonica di Modica è ampiamente rintracciabile attraverso tutti i mezzi di comunicazione e non si è mai sottratta alle richieste di informazioni.

Confidiamo in una rettifica dell’Articolo in questione

Cordiali Saluti

Il Presidente della Civica Filarmonica di Modica

Sergio Battaglia

REDAZIONE.

Abbiamo voluto pubblicare integralmente, com’è giusto che sia, la lettera del maestro Battaglia. Dato, però, che l’interessato ci ha chiamato direttamente in causa dandoci lezioni, non solo di musica ma anche di Italiano e di Giornalismo (attenzione nell’uso delle parole nella scrittura dei Vostri testi e soprattutto una maggiore attenzione alle fonti) spiace dovere, a questo punto, precisare che la Banda richiesta dagli organizzatori era proprio Civica Filarmonica di Modica. Fonti attendibili: il sindaco, il parroco ed uno dei più stretti collaboratori parrocchiali. Abbiamo sentito quest’ultimo, insieme ad un altro organizzatore dei festeggiamenti, subito dopo avere appreso dal primo cittadino che era proprio la CFM ad essere stata contattata attraverso il presidente onorario, M.P., il quale aveva più di una volta. assicurato la presenza dell’ensemble, e avrebbe anche garantito l’impegno sottolineando che ne aveva piacere perchè “parrocchiano” del Carmine.

