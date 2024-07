Ragusa calcio promuove raduno per under 17 e under 15

Il Ragusa calcio punta ad allenare la tua passione. E, per questo motivo, nell’ottica di una riorganizzazione del settore giovanile, aspetto su cui la società punta molto per la stagione 2024-2025, sono stati promossi due raduni che si terranno entrambi nella stessa giornata. Il 2 agosto alle 17, allo stadio Gianni Biazzo (ex Enal) di via Archimede, chiamata a raccolta per gli Under 17 (nati negli anni 2008 e 2009) e per gli Under 15 (nati negli anni 2010/2011). Un appuntamento da non perdere se si vuole indossare la maglia azzurra e fare parte di un gruppo societario che milita in Serie D. Per chi è intenzionato a partecipare al raduno, basta contattare il 334.2716848 e fornire la propria adesione.

