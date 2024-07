Incidente mortale. Il Gip di Ragusa non consente di patteggiare

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dai difensori dell’imputato nel procedimento riguardante l’incidente stradale nel quale perse la vita, il 13 luglio 2022, il motociclista Giovanni Rizzo di 32 anni. L’episodio tragico si verificò intorno alle 19 nei pressi dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Rizzo era in sella alla propria moto. Nulla si era potuto fare per rianimarlo dopo l’impatto fatale con un’autovettura. La vittima lavorava in un supermercato di Santa Croce Camerina. L’automobilista a avanzato richiesta di patteggiamento alla pena di un anno e sei mesi, con sospensione condizionale. I familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Cristina Di Paola, con la consulenza di parte redatta dall’ingegnere Roberto Piccitto, si erano opposti presentando una memoria. Gli atti, adesso, sono stati rinviati al pubblico ministero che dovrà fare ripartire il procedimento.

Originario di Santa Croce Camerina, Rizzo stava percorrendo la strada nota col nome “Malavita” a Ragusa alla guida della sua due ruote quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto. L’impatto tra i due mezzi è stato fatale

