Blackout Marina di Ragusa. Firrincieli chiede accesso agli atti

“Blackout a Marina, al di là dei soliti tentativi di rabbonire le masse operati scientificamente dal sindaco Cassì, c’è qualcosa che non quadra. Ecco perché, nella qualità di consigliere comunale, nell’espletamento del mio mandato elettivo e in seno alle prerogative che lo stesso esprime, ho chiesto di ricevere tutta la corrispondenza da luglio 2018 a oggi tra il primo cittadino e l’assessorato di riferimento da un lato e la società Enel distribuzione dall’altro, il tutto in relazione al potenziamento dell’erogazione di energia elettrica nella frazione di Marina di Ragusa”. A comunicarlo è il consigliere comunale del movimento Cinque stelle Sergio Firrincieli. “E’ un passaggio necessario – spiega l’esponente pentastellato – affinché alle parole possano seguire i documenti perché altrimenti, così, stiamo soltanto parlando del nulla. E’ importante, invece, che si possa verificare quali sono i termini di questa interlocuzione tra le parti anche al fine di comprendere in che modo la società intende agire per soddisfare le eventuali richieste da parte del Comune. Fondamentale ottenere risposte efficaci lungo questa direzione anche per evitare svarioni istituzionali di cui nessuno, a fronte di disagi del genere, sente il bisogno”.

Salva