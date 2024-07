Ragusa. Emanata un’ordinanza di chiusura dell’ex S.P. 9

Il Comando della Polizia Locale di Ragusa comunica che dal 19 luglio 2024 al 31 luglio 2025 sarà vietato il transito sulla strada comunale ex S.P. 9 dal km 4+200 al km 5+340, rendendola senza sbocco in direzione S.S. 514; sarà consentita la circolazione sulla stessa strada nel tratto compreso tra la via Montale (S.P.10) e il km 4+200.

Tale provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori complementari sulla S.S. 514, dal km 1+875 al km 2+975 relativi al raddoppio della Ragusa-Catania

