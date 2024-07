Ragusa. Nuovo mezzo arricchisce parco auto Protezione Civile

Per agevolare le attività alle quali è demandato, l’assessorato alla Protezione Civile ha acquistato, con la formula del noleggio a lungo termine, un nuovo mezzo che è sta inserito nella dotazione del presidio di Marina di Ragusa.

Si tratta del veicolo pick-up Ford ranger 4×4 attrezzato con modulo antincendio. Con questo ulteriore mezzo sono due i mezzi antincendio in dotazione alla Protezione Civile comunale di Ragusa. L’atro, acquistato pochi mesi fa, è una Jeep Renegade.

“In quest’ultimo anno – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono – si è provveduto a potenziare ulteriormente il parco macchine destinate alle emergenze. Infatti, è la prima volta che la Protezione Civile comunale ha in dotazione due potenti e attrezzati veicoli per le emergenze degli incendi e un mezzo nuovo, fuoristrada, a trazione integrale”.

