Incidente stradale a Vittoria. Automobilista estratto da lamiere

Incidente stradale, sulla Ss 115, a Vittoria, tratto Fontana della Pace incrocio strada per Pedalino. A scontrarsi una Renault Megane ed un autocarro. Il conducente della Renault è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Il 45enne malcapitato che si trovava a bordo dell’auto è stato affidato alle cure del 118 e trasferito all’ospedale Guzzardi. Le sue condizioni di salute sono in fase di valutazione. Non è in pericolo di vita.

Salva